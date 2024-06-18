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مصدر أمني يكشف حقيقة وفاة 6 أشخاص من محافظة واحدة خلال أداء الحج

كتب:

محمد بركات
03:29 م | الثلاثاء 18 يونيو 2024
مناسك الحج

مناسك الحج

كشف مصدر أمني ببعثة الحج المصرية حقيقة ما جرى تداوله على عدد من  المواقع الإخبارية ومنصات التواصل الاجتماعي بخصوص وفاة بعض الحجاج المصريين، من ضمنهم 6 من محافظة بني سويف، وآخرين من محافظات مختلفة، وتغيب إحدى السيدات، وذلك خلال تأدية مناسك الحج، إذ أكد أنه من خلال الفحص تبين أن كل المذكورين ليسوا مسجلين ضمن المنظومة الخاصة بالبوابة المصرية الموحدة للحج.

وأشار المصدر إلى أن المذكورين تبين مغادرتهم البلاد في وقت سابق لموسم الحج في زيارات خاصة بأماكن مختلفة بالسعودية، كما أمكن التوصل إلى أهل المتغيبة، والذين أفادوا بعودتها.

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