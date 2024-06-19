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«الصحة»: تقديم خدمات طبية لـ19 ألف مصري في عيادات بعثة الحج

كتب:

مريم الخطري
11:40 ص | الأربعاء 19 يونيو 2024
الحجاج

الحجاج

أعلنت وزارة الصحة تقديم خدمات الكشف والعلاج لـ18 ألفا و726 حاجا مصريا حتى مساء أمس، من خلال 24 عيادة طبية تابعة للبعثة الطبية المصرية للحج في مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إنّ عدد المترددين على أقسام الطوارئ في المستشفيات السعودية بمكة المكرمة والمدينة المنورة بلغ 1110 حالات مرضية، بينما دخل الأقسام الداخلية في مستشفيات المشاعر ومكة والمدينة 364 حالة، خرج منها 44 حالة، وبقي تحت العلاج والملاحظة 328 حالة مرضية.

ومن جانبه، أكد الدكتور عمرو رشيد رئيس هيئة الإسعاف المصرية، ورئيس البعثة الطبية للحج، التنسيق لعمل جلسات الغسيل الكلوي لـ7 من الحجاج المصريين، مؤكدا عدم وجود أي أمراض معدية بين الحجاج المصريين، فضلا عن تعاون وتنسيق كامل مع المستشفيات والسلطات الصحية السعودية.

وأضاف «رشيد» أنّ فرق البعثة الطبية تواصل مرورها الدوري على مقرات إقامة الحجاج المصريين في فنادق مكة المكرمة، والمدينة المنورة، فضلا عن تنظيم ندوات يومية لتوعية الحجاج بالإجراءات الواجب اتخاذها لحمايتم من الأمراض والحفاظ على سلامتهم حتى عودتهم إلى الأراضي المصرية.

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مريم الخطري
بقلم مريم الخطري

محررة صحفية بجريدة الوطن، معنية بتغطية بالملف الطبي المرتبط بوزارة الصحة.