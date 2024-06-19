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هيئة الدواء تصدر منشورا عن «فقر الدم المنجلي» في يومه العالمي.. ما أعراضه؟

كتب:

مريم الخطري
12:24 م | الأربعاء 19 يونيو 2024
هيئة الدواء

هيئة الدواء

أصدرت هيئة الدواء منشورا توعويا عن مرض فقر الدم المنجلي، يتضمن أبرز المعلومات عن طبيعة وأعراض المرض، مشيرة إلى أن المرض من أحد الاضطرابات التي تعتمد على عامل الوراثة، ويؤثر على شكل خلايا الدم الحمراء التي تحمل الأكسجين إلى جميع أجزاء الجسم.​​

اليوم العالمي لفقر الدم المنجلي

​وأشارت الهيئة إلى أن أعراض فقر الدم المنجلي تظهر عادة في عمر 6 أشهر تقريبًا، وتختلف من شخص لآخر، وقد تتغير مع مرور الوقت، وهي: 

- الأنيما

- تأخر النمو أو البلوغ

- نوبات الألم

- الالتهابات المتكررة

- تورم اليدين والقدمين

- مشكلات في الرؤية

 

 

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مريم الخطري
بقلم مريم الخطري

محررة صحفية بجريدة الوطن، معنية بتغطية بالملف الطبي المرتبط بوزارة الصحة.