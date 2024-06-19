ضبط قضايا اتجار في العملة بـ7 ملايين جنيه خلال 24 ساعة
كتب:
محمد بركات
12:31 م | الأربعاء 19 يونيو 2024
وزارة الداخلية
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا الاتجار في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة 7 ملايين جنيه، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.
وأعلنت وزارة الداخلية أن ذلك يأتي استمرارا للضربات الأمنية لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفية.