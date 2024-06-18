كوريا الشمالية تستقبل بوتين باللافتات والأعلام في أول زيارة منذ 24 عاما

وصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى كوريا الشمالية في أول زيارة له منذ 24 عامًا، متعهدًا بتعميق العلاقات التجارية والأمنية مع الدولة التي تتمتع بالسلاح النووي، كما أكد على دعمها في مواجهة الولايات المتحدة، بحسب وكالة «رويترز».

وزينت شوارع بيونج يانج بالأعلام الروسية وصور فلاديمير بوتين قبل وصوله، كما تستقبل كوريا الشمالية أول زعيم عالمي منذ وباء فيروس كورونا، وبعد زيارته لكوريا الشمالية، من المقرر أن يسافر «بوتين» إلى فيتنام.

وقالت وسائل الإعلام الرسمية الروسية، إن طائرة «بوتين» هبطت في بيونج يانج بعد توقفها في أقصى شرق روسيا.

تستعد مدينة بيونيانغ عاصمة كوريا الشمالية لاستقبال فلاديمير بوتين. pic.twitter.com/at3Olk3EnT — الأحداث الأمريكية (@NewsNow4USA) June 18, 2024

كوريا الشمالية والتجارب النووية الوحيدة في القرن الـ21

في أعقاب ذلك، تحاول الولايات المتحدة وحلفاؤها معرفة المدى الذي ستذهب إليه روسيا في دعم الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، الذي تعد بلاده الدولة الوحيدة التي أجرت تجارب أسلحة نووية في القرن الـ21.

زيارة تحظى باهتمام عالمي

وستحظى زيارة «بوتين» بمتابعة واهتمام في جميع أنحاء العالم، ومن المتوقع أن تعزز الشراكة بين القوتين والتي تقوم على العداء المشترك تجاه الغرب كما تدفعها حاجة موسكو لذخائر والأسلحة في حربها بأوكرانيا، وصراعها ضد حلف الناتو، في وقت، يزداد فيه حدة الصراع في القارة الأوروبية.