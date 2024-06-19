ضابطة مخابرات أمريكية: بوتين يُعيد إشعال فتيل الحرب الباردة

زعمت ضابطة المخابرات الأمريكية السابقة ريبيكا كوفلر، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يحاول حشد دعم الدول الشرقية في حالة اندلاع حرب عالمية ثالثة من قبل الولايات المتحدة عبر أوكرانيا، بحسب ما ذكرته قناة «روسيا اليوم».

العقيدة النووية الروسية تهدد أمريكا

وفي تصريح لها على قناة «فوكس نيوز»، زعمت كوفلر، أن الرئيس بايدن سمح لأوكرانيا باستخدام الأسلحة التي قدمتها الولايات المتحدة لضرب أهداف داخل روسيا.

وذكرت أن العقيدة النووية الروسية تُتيح استخدام الأسلحة النووية في حالة التعرض لهجوم يهدد أمن روسيا، ما يعني أن استخدام تلك الأسلحة ضد روسيا، سواء كان متعمدًا أم لا، قد يُشكل تهديدًا نوويًا.

ووفقًا لضابطة مخابرات سابقة، يدّعي بوتين أنه يُشكل تحالفًا من الدول التي ستدعمه في مواجهة الولايات المتحدة وحلفائها في حال أدّى تصرفهم في أوكرانيا إلى حرب عالمية ثالثة.

حرب عالمية ثالثة

وترى كوفلر، أن جولة بوتين في شرق آسيا تهدف إلى توطيد تحالفات مع تلك الدول في حال اندلعت حرب عالمية ثالثة، حيث تعتقد أن الحرب ستُشعلها الولايات المتحدة وحلفائها في الغرب من جهة، وروسيا وداعمها في الشرق من جهة أخرى.

ووصل بوتين إلى كوريا الشمالية أمس 18 يونيو في زيارة تستغرق يومين، ووفقًا لمساعده يوري أوشاكوف، سيبحث بوتين مع زعيم كوريا الشمالية جدول الأعمال الدولي وسبل استعادة العلاقات الإنسانية التي تأثرت بسبب جائحة كورونا.

ويتناول بوتين وزعيم كوريا الشمالية أيضًا قضايا أمنية والتعاون في المجالات الاقتصادية والطاقة والنقل والزراعة.