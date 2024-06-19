ميناء دمياط يستقبل 43 ألف طن بضائع عامة خلال 24 ساعة

استقبل ميناء دمياط 5 سفن خلال 24 ساعة، بينما غادر 7 أخرى، ووصل إجمالي عدد السفن في الميناء إلى 37 سفينة منها «EDFU» التي ترفع علم مصر ويبلغ طولها 225 مترا وعرضها 32 مترا قادمة من روسيا وعلى متنها حمولة تقدر بـ63 ألف طن من القمح لصالح هيئة السلع التموينية.

يأتي ذلك في اطار جهود الدولة وتأكيدا على جاهزية مرافق ميناء دمياط لاستقبال ناقلات القمح لضمان توافر السلع الاستراتيجية وتلبية احتياجاتها من القمح، حيث بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 43 ألفا و539 طنا تشمل 11 ألفا و335 طن يوريا صب و12 ألفا و300 طن ملح و8396 طن كلينكر و4500 طن علف بنجر و7008 أطنان بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 25 ألفا و965 طنا تشمل 8789 طن حديد و6 آلاف طن قمح و5376 طن عدس و4 آلاف طن فول صويا و1000 طن ذرة و800 طن خردة، بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 1211 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 416 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الترانزيت 2100 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح إلى 6 آلاف طن، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 154 ألفا و707 أطنان، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا 1529 حركة.