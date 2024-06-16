رئيس ميناء دمياط: نشهد طفرة كبيرة فى مؤشرات الأداء التشغيلية

أكد اللواء بحري أركان حرب، أحمد حواش، رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط بتفقد حركة التشغيل، أن ميناء دمياط يشهد طفرة كبيرة فى مؤشرات الأداء التشغيلية، نتيجة جهد العاملين بالهيئة، إلى جانب التعاون مع جميع أطراف المجتمع المينائي.

وأشار إلىأن المشروعات القومية الكبرى الجاري إقامتها داخل الميناء تتطلب بذل المزيد من الجهد، حيث أنها ستمثل إضافة اقتصادية، ويجرى حثهم على بذل المزيد من الجهد للوصول بالميناء إلى مراكز متقدمة محليا وعالميا.

جاء ذلك خلال لقاء رئيس مجلس الإدارة بالعاملين بالإدارة المركزية للخدمات البحرية والإدارة المركزية للحركة والمناطق والمرشدين وقائدي القاطرات وعدد كبير من العاملين بمختلف إدارات الهيئة ممن على رأس العمل اليوم.