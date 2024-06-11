ميناء دمياط البحري يستقبل 47 ألف طن بضائع متنوعة خلال 24 ساعة

استقبل ميناء دمياط خلال الـ24 ساعة الماضية عدد 10 سفن، بينما غادرت 13 سفينة، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة في الميناء 41 سفينة، وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 34 ألفا و170 طنا تشمل 400 طن يوريا، و4000 طن مولاس، و2418 طن أسمنت صب، و1100 طن علف بنجر، و9360 طن رمل زجاجي، و6442 طن أسمنت معبأ، و10 آلاف و450 طن بضائع متنوعة.

حركة الوارد من البضائع العامة

وبلغت حركة الوارد من البضائع العامة 47 ألفا و187 طنا تشمل 800 طن زيت طعام، و6744 طن ذرة، و4553 طن حديد، و900 طن خشب زان، و6200 طن خردة، و5799 طن فول صب، و1791 طن عدس، و5600 طن سكر، و14 ألفا و800 طن فول صويا.

حركة الصادر من الحاويات

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 1787 حاوية مكافئة، وعدد الحاويات الوارد 99 حاوية مكافئة في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2551 حاوية مكافئة، ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام في الميناء من القمح 6968 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 169 ألفا و744 طنًا، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 6526 حركة.