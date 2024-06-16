تداول 31 سفينة للحاويات والبضائع العامة في ميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط خلال الـ24 ساعة الماضية سفينة واحدة، بينما غادرت 14 سفينة، إذ وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 31 سفينة، بحسب بيان المركز الإعلامي للهيئة.

حركة الصادر من البضائع العامة

وأوضح المركز الإعلامي للهيئة أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 25 ألفا و849 طنا، تشمل 8730 طن يوريا و5256 طن أسمنت معبأ، و1165 طن ملح معبأ و147 طن حديد و2111 طن علف بنجر و 5460 طن كلينكر و2980 طن بضائع متنوعة.

وبلغت حركة الوارد من البضائع العامة 400 طن، تشمل 300 طن كسب صويا و100 طن ذرة.

ووصل رصيد الحبوب والغلال في مخازن القطاع الخاص 154 ألفا و707 أطنان، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 755 حركة.