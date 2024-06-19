«السياحة»: بدء عودة الحجاج إلى أرض الوطن.. وعمليات التفويج تسير بنظام

أعلنت سامية سامي، رئيس بعثة الحج السياحي، بدء عودة حجاج مستوى الـ5 نجوم إلى أرض الوطن، إذ غادر 1200 حاج السعودية، مشيرة إلى أن لجان وزارة السياحة المتواجدة بمطاري الملك عبد العزيز بمدينة جدة، ومطار الأمير محمد بن عبد العزيز بالمدينة المنورة، تواصل تقديم الدعم اللازم لهم، وإزالة العقبات التي تواجههم.

متابعة تسكين الحجاج

وأشارت إلى أن عمليات تفويج حجاج السياحة من مكة المكرمة والمدينة المنورة تسير بشكل منتظم، وفقا للمواعيد التي حددتها الوزارة لانتقال نحو 17 ألف حاج من مكة إلى المدينة خلال الموسم الثاني من موسم الحج، موضحة أن لجان وزارة السياحة المتواجدة بالمدينة المنورة تتابع حاليا عملية تسكين الحجاج بالفنادق المخصصة لهم.

وقال طارق حسين، رئيس لجنة المستشفيات ببعثة الحج السياحي، إن جميع حجاج السياحة وعددهم أكثر من 25 ألف حاج أدوا مناسك الحج، عدا حالتين مرضيتين متواجدين منذ فترة بالمستشفيات السعودية، ولم تصعد إلى عرفات نظرا لحالتهما الصحية التي يستحيل معها نقلهم من مكان لآخر.