ارتفاع عدد الوفيات في الحج 2024 وسط تحذيرات من السلطات السعودية

وسط تحذيرات مستمرة من السلطات السعودية بشأن الطقس شديد الحرارة، والذي تسبب في ارتفاع عدد الوفيات في الحج 2024 لعدد كبير، بعدما سجلت وزارة الصحة السعودية 2764 حالة إصابة بالإجهاد الحراري، الأحد الماضي، بحسب ما كشفت الصحف السعودية.

عدد الوفيات في الحج 2024

وفيما يتعلق بالمصريين وسط عدد الوفيات في الحج 2024، فقد كشفت آخر تصريحات لـ سامية سامي رئيس بعثة الحج السياحي، والتي قالت إن هناك نحو 8 وفيات بين حجاج السياحة، الذين توفوا أثناء تواجدهم بالمشاعر المقدسة.

أما عن باقي الجنسيات ضمن عدد الوفيات في الحج 2024، كشف مصدر مسؤول في وزارة الصحة الإندونيسية وفاة 136 حاجا إندونيسيا هذا العام، ثلاثة منهم بسبب ضربة شمس، بينما جرى تسجيل 13 وفاة بين حجاج إقليم كردستان العراق بسبب الحرارة وجلطات بالقلب، بحسب ما كشفت وكالة الأنباء الفرنسية.

14 حج أردني بين وفيات الحج 2024

ومنذ ساعات، أعلنت دولة الأردن وفاة 14 حاجا أردنيا، وفقدان 17 آخرين جراء موجة الحر الشديدة، فيما كشفت إيران وفاة خمسة حجاج، لكنها لم تحدد السبب، بينما قالت السنغال إن ثلاثة من مواطنيها قضوا خلال الحج، بحسب ما جاء في هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي».

وارتفع عدد وفيات التونسيين في الحج إلى 9 حالات من غير التابعين للبعثة الرسمية ومن حاملى التأشيرة السياحية، من بينهم ثلاث حالات وفاة من عائلة واحدة وهم الزوج والزوجــة وشقيقته، وفق ما ورد في الإذاعة الوطنية التونسية.

تحذيرات من السلطات السعودية

ومع تزايد حالات الإصابات بالإجهاد الحراري بجانب وقوع أعداد من الوفيات، دعت وزارة الصحة السعودية الحجاج إلى تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس في الفترة بين الساعة 11 صباحا والرابعة عصرا، وحثتهم على استخدام المظلات وشرب الكثير من الماء لمنع الإجهاد الحراري.

وصلت درجة الحرارة في الظل بالمسجد الحرام إلى 51.8 درجة مئوية، أمس الإثنين، بينما كانت الحرارة في منى المجاورة 46 درجة مئوية، إذ كان الحجاج يرمون الجمرات الثلاث في أول أيام التشريق، وفقا للمركز الوطني للأرصاد الجوية السعودي.