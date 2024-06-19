تحرك برلماني ضد شركات السياحة المتهمة بالتلاعب في إجراءات السفر للحج

قال أحمد الطيبي وكيل لجنة السياحة بمجلس النواب إنَّ ما حدث الفترة الأخيرة من شركات السياحة تجاه حجاج بيت الله الحرام، أثار استياء جميع أعضاء مجلس النواب وليس لجنة السياحة فقط.

وكشف وكيل لجنة السياحة بمجلس النواب في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أنَّه سيتمّ استجواب كلًا من السيد وزير السياحة، والمسئول عن رحلات الحج داخل الوزارة، لمعرفة موقف تلك الشركات، التي استغلت حاجة الناس في الذهاب لأداء الفريضة.

منع إصدار تأشيرات زيارة

وأكّد «الطيبي» أنَّه لابد من رفض مثل تلك التجاوزات وعدم إصدار أي تأشيرات زيارة للسفر للسعودية إلا قبل موسم الحج بفترة طويلة، موضحًا أنَّ هذا هو الإجراء الوقائي لوقف مثل تلك الانتهاكات، مشددًا على أنَّه سيكون هناك إجراءات عنيفة وقوية ضد هذه الشركات للحد من تلك التجاوزات الواضحة في الأعوام الأخيرة، مضيفًا «الناس بتسعي كل عام لأداء فريضة الحج، ولكن بعضهم يتجه لتأشيرات الزيارة تفاديا لأسعار تذكرة الحج، مما قد يعرضه للعديد من المخاطر».

عقوبة الشطب نهائيًا

وشدد عضو مجلس النواب على أنَّ الإجراءات العقابية ضد تلك الشركات قد تصل إلى الشطب نهائيًا من مزاولة النشاط التجاري، موضحًا أنَّ «عدم وجود مأوى للحجاج المصريين واللجوء للنوم بالشوارع سواءً كانوا حجاج رسمين أو غير رسمين، يعتبر إساءة لسمعة مصر».

إجراءات صارمة

وأوضح «الطيبي» أنَّ سفر الحجاج قبل مدة طويلة من موسم الحج والتي قد تصل إلى 30 أو 40 يومًا تعود عليهم بالتعب الشديد جراء تعرضهم للطقس الحار وأشعة الشمس الحارقة، مؤكّدًا أنَّه سيتمّ اتخاذ إجراءات صارمة ضد الوزارة والشركات السياحية المسئولة للسيطرة على مثل تلك التجاوزات التي قد تهدد حجاج بيت الله الحرام.