طريقة عمل الممبار المحشي في خطوات سهلة.. اعرفي سر القرمشة

الممبار يعتبر من أكثر الأنواع التي يفضلها الكثيرون، ودائمًا ما يجد مكانه على المائدة المصرية خاصة في عيد الأضحى، إذ يمكن إعداده بأكثر من وصفة وطريقة، كما أن له محبين يعشقون تناوله إما بالأرز أو اللحمة المفرومة، وتختلف طريقة الإعداد من سيدة لأخرى، لذا تحرص ربات البيوت على معرفة أفضل وأسهل طريقة لعمل الممبار المحشي للحصول على طبق أصلي مقرمش بحشو مظبوط.

طريقة عمل الممبار المحشي

وتوضح الشيف نجلاء الشرشابي عبر قناة «CBC سفرة» طريقة عمل الممبار المحشي من خلال استخدام بعض المكونات واتباع الخطوات الآتية:

مقادير تحضير الممبار المحشي

- كيلو ممبار.

- كيلو أرز.

- 6 فصوص ثوم مفروم.

- كيلو طماطم.

- كيلو بصل.

- ثمرتان فلفل رومي.

- خضرة مشكلة مفرومة بقدونس وشبت.

- ملعقة صلصة طماطم.

- ملح وفلفل وكمون.

- نصف كوب زيت.

خطوات تحضير الممبار المحشي

- وضع حلة على النار مليئة بالماء والملح استعدادا لسلق الممبار بعد الحشو جيدًا.

- تقطيع البصل لمكعبات صغيرة جدا ووضعها في الحلة.

- وضع الثوم المفروم وتتبيله بالملح والفلفل، حتى يتجانس مع بعضه البعض.

- إضافة الخضروات على البصل مع تقليبها مع الطماطم والبصل.

- تقطيع الفلفل الأخضر لمكعبات صغيرة وإضافتها على خليط الخضروات، حتى تتجانس المكونات مع بعضها البعض.

- إضافة ملعقة كبيرة من الكمون، ثم إضافة الزيت.

- إضافة الأرز على كل المكونات وتقليبها معًا.

- تقطيع الممبار إلى وحدات متساوية، مع حشوها جيدا بالخلطة.

- سلقه على النار حتى يستوي الأرز، ثم وضعه في الفرن حتى ينضج.

خطوات الحشو السريع للممبار

- يثبت طرف الممبار في طرف قمع بلاستيك صغير الفوهة.

- يمرر الحشو من القمع حتى يدخل الممبار ويوزع فيه حتى لا يتكتل.

- يحشى الممبار على حسب حجم القطعة المرادة مع الانتباه لعدم زيادة الحشو بكميات كبيرة في الممبار حتى لا ينفجر خلال التسوية.

طريقة أخرى لحشو الممبار بسرعة

- توضع خلطة حشو الممبار في كيس حلواني أو كيس بلاستيك سميك ويقص طرفه.

- تثبت فتحة الكيس في طرف الممبار ويضغط عليه ليخرج الحشو من الكيس ويوزع داخل الممبار.

- يحشى الممبار على حسب حجم القطعة المرادة مع الانتباه لعدم زيادة الحشو بكميات كبيرة في الممبار حتى لا ينفجر خلال التسوية.

سر قرمشة الممبار الأصلية خلال القلي

للحصول على ممبار ذهبي مقرمش غني بنكهته وقليل الدهون، يفضل قليه في الدهون المتراكمة في شوربة سلقه حيث تعيد له نكهته وبهاريزه، كل ما نحتاجه تجميع الدهون من الشوربة بعد تبريدها وقلي الممبار بها.