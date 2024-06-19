مهرجان القاهرة السينمائي ينعى الناقد الراحل خميس الخياطي

نعى الفنان حسين فهمي، رئيس مهرجان القاهرة السينمائي، الناقد السينمائي الراحل خميس الخياطي، خلال بيان رسمي عبر الصفحة الرسمية لمهرجان القاهرة بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

مهرجان القاهرة السينمائي ينعى وفاة خميس الخياطي

وجاء نص البيان: «تنعى إدارة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي برئاسة الفنان حسين فهمي الناقد السينمائي التونسي الكبير والكاتب خميس الخياطي، الذي وافته المنية أمس الثلاثاء».

وذكر المهرجان أن الراحل من أبرز النقاد السينمائيين العرب والناشطين في نوادي السينما العربية والعالمية، وله إسهامات عديدة في الحركة النقدية.

وأشار الفنان حسين فهمي في بيانه، إلى أن الراحل خميس الخياطي أصدر مجموعة من الكتب باللغتين العربية والفرنسية، بلغ عددها حوالي 15 كتابًا، من بينها: فلسطين والسينما، النقد السينمائي (1982)، عن السينما المصرية (1985)، صلاح أبو سيف (1995)، يائسًا من الصورة (2002)، تسريب الرمل (2006)، أيام قرطاج السينمائية الذاكرةالخصبة (2016).