كريم فهمي وميرهان حسين أول حضور حفل زفاف ياسمين رئيس

تحتفل الفنانة ياسمين رئيس، اليوم الخميس، بعقد قرانها على أحد رجال الأعمال المعروفين، في القلعة، وذلك بحضور عدد كبير من الأصدقاء والأقارب.

حضور حفل زفاف ياسمين رئيس

ووصل منذ قليل الفنان كريم فهمي، وميرهان حسين، ودنيا سامي، حفل زفاف ياسمين رئيس.

ومن المقرر أن يحضر عدد آخر من الفنانين، نظرًا لعلاقة ياسمين رئيس بالوسط الفني.

ياسمين رئيس تحتفل بليلة الحنة

وكانت ياسمين رئيس، احتفلت بليلة الحنة، منذ أيام قليلة، إذ شارك الحضور صورًا من الحفل، في أجواء خاصة بعيدًا عن الأضواء.

وحضر الحفل دينا الشربيني، وصبا مبارك، ودنيا سامي، وميرهان حسين ونجلاء بدر، ولقاء الخميسي، وعدد آخر من الفنانات والاستايلست ندا حسام.