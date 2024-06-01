حسين فهمي: أتمنى حضور اليوبيل الذهبي لمهرجان القاهرة السينمائي

انطلق حفل افتتاح الدورة الـ 50 لمهرجان جمعية الفيلم، منذ قليل، داخل دار الأوبرا المصرية، المقرر إقامتها خلال الفترة من 1 إلى 9 يونيو الجاري.

وحرص الفنان حسين فهمي، على إلقاء كلمة في الحفل قائلاً: «سعيد بوجودي معكم في هذا المهرجان الذي يحتفل باليوبيل الذهبي له، وهو ما أتمنى حدوثه مع مهرجان القاهرة السينمائي الدولي وأنا رئيساً له».

حسين فهمي: جمعية الفيلم لها أهمية كبيرة

وأضاف: «مهرجان جمعية الفيلم له أهمية كبيرة لاسيما هُواة السينما، وتشرفت بمُشاركتي فيها لسنوات طويلة، وأود توجيه الشكر لمحمود عبدالسميع على دعوتي دوماً لحضور المهرجان».

ووزعت إدارة المهرجان شهادات تقدير على الأفلام التي جرى اختيارها للمُشاركة في هذه الدورة، حيث تسلم المنتج محمد جمال الدين شهادة تقدير لفيلم «19 ب»، وتسلم المنتج فتحي إسماعيل شهادة تقدير عن فيلم «بيت الروبي»، وتسلم كل من المخرج وليد الحلفاوي والمنتج أحمد فهمي شهادة تقدير عن فيلم «وش في وش»، كما تسلم المخرج عمر هلال شهادة تقدير عن فيلم «فوي فوي فوي».