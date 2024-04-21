هل تولى عصام زكريا مهام المدير الفني لمهرجان القاهرة السينمائي؟

انتشرت في الساعات القليلة الماضية، أنباء حول تولي الناقد الفني عصام زكريا لمهام مدير مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ45 المقبلة، وذلك بعد تأجيلها العام الماضي، بسبب أحداث غزة، والذي جاء بعد تقديم المخرج أمير رمسيس استقالته من منصب مدير مهرجان القاهرة، ووافق عليها رئيس المهرجان حسين فهمي.

حقيقة تولي عصام زكريا مهام مدير مهرجان القاهرة السينمائي

وتواصلت «الوطن»، مع الناقد الفني عصام زكريا، والذي أكّد صحة توليه منصب مهام مدير مهرجان القاهرة السينمائي، مشيرًا إلى أنه ينتظر حتى يتم الإعلان رسميًا من رئيس المهرجان الفنان حسين فهمي، والذي من المرتقب أن يصدر بيانًا خلال ساعات.

تفاصيل الدورة الـ 45 من مهرجان القاهرة السينمائي

وكان من المقرر انطلاق الدورة الـ 45 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، في الفترة من 15 حتى 24 من نوفمبر الماضي، ولكن جاء قرار وزيرة الثقافة بالتأجيل.

ومن المقرر أن تستمر الدورة الحالية بكافة فعالياتها، بما في ذلك حفل المكرمين الذين تم الإعلان عنهم من بينهم الفنان أحمد عز، الفائز بجائزة فاتن حمامة للتميز، فيما عدا الأفلام المشاركة بالمهرجان، والتي سيتم تغييرها حسبما كشف مصدر داخل إدارة المهرجان في تصريحات خاصة لـ«الوطن».