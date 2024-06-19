زوجة المفكر الأمريكي نعوم تشومسكي تنفي وفاته: يستكمل العلاج في المنزل

نفت زوجة الناقد والمفكر الأمريكي الشهير نعوم تشومسكي، التقارير التي تفيد وفاته؛ إذ كتبت فاليريا واسرمان تشومسكي أمس ردًا على استفسار عبر البريد الإلكتروني من وكالة أسوشيتد برس: «لا.. هذا كذب».

تفاصيل حالة نعوم تشومسكي

وقالت فاليريا تشومسكي لوكالة أسوشييتد برس الأسبوع الماضي إنَّ نعوم تشومسكي البالغ من العمر 95 عامًا، دخل المستشفى في البرازيل أثناء تعافيه من سكتة دماغية أُصيب بها قبل عام، وفي الوقت ذاته أكّد مستشفى في ساو باولو في بيان إن تشومسكي خرج من المستشفى يوم الثلاثاء لمواصلة علاجه في المنزل.

وذكرت صحيفة برازيلية أنَّ تشومسكي دخل المستشفى مؤخرًا بعد إصابته بجلطة دماغية قبل عام جعلته يعاني من صعوبة في الكلام وتحريك الجانب الأيمن من جسده.

وفي وقت سابق من يوم الثلاثاء، كان نعوم تشومسكي يتصدر قائمة التدوينات القصيرة X مع تزايد التقارير غير الصحيحة عن وفاته.

من هو نعوم تشومسكي؟

وتقيم عائلة تشومسكي في البرازيل منذ عام 2015، وقد أصبح نعوم تشومسكي ناشطًا يساريًا صريحًا في مجموعة من القضايا بدءًا من التدخل الأمريكي في فيتنام وحتى حقوق العمال والبيئة.

وعرف تشومسكي بانتقاداته للسياسة الخارجية الأمريكية ودولة الاحتلال الإسرائيلي، ودرس لعقود من الزمن في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا.