غضب الطبيعة يهدد أمريكا.. تحذيرات من إعصار استوائي مدمر جنوب تكساس

أصدر المركز الوطني للأعاصير في الولايات المتحدة الأمريكية، تحذيرًا من عاصفة استوائية قادمة إلى جنوب تكساس، ما يهدد بحدوث أمطارا غزيرة وفيضانات وربما أعاصير.

وتتطور العاصفة حاليًا فوق جنوب خليج المكسيك، ومن المتوقع أن تصل إلى الأرض قريبًا كإعصار استوائي محتمل، وتستعد المجتمعات الساحلية في تكساس لهذه العاصفة المحتملة وتُحذر السكان لاتخاذ الاحتياطات اللازمة، بحسب ما ذكرته صحيفة «واشنطن بوست».

موسم الأعاصير

وتُهدد العاصفة الاستوائية القوية بتحولها إلى عاصفة تسمى «ألبرتو»، لتصبح أول عاصفة في موسم الأعاصير الحالي، ووفقًا لخبراء الأرصاد الجوية، فإن فرص تطور العاصفة إلى إعصار استوائي خلال الـ 48 ساعة القادمة مرتفعة.

ويغطي التحذير من العاصفة الاستوائية المناطق الساحلية في تكساس، من بورت أوكونور إلى مصب نهر ريو غراندي، ويمتد إلى أسفل على طول ساحل خليج المكسيك، ومن المتوقع أن تؤثر الأمطار المرتبطة بهذه العاصفة على أجزاء واسعة من أمريكا الوسطى، ما يهدد بحدوث فيضانات وأمطارا غزيرة.

تحذيرات من العاصفة الاستوائية

يغطي التحذير من العاصفة الاستوائية مناطق تكساس الساحلية من بورت أوكونور إلى مصب نهر ريو غراندي، ويمتد إلى أسفل على طول ساحل خليج المكسيك، ومن المتوقع أن يؤثر هطول الأمطار المرتبط بالإعصار المداري المحتمل على أجزاء كبيرة من أمريكا الوسطى أيضًا.

وعلى الرغم من توقعات مركز الأعاصير الوطنية بأن تصل العاصفة إلى المناطق الساحلية بعد منتصف ليل الخميس، أشار خبراء الأرصاد الجوية إلى احتمال الشعور بتأثيراتها على اليابسة قبل ذلك الموعد.

وتُشير أحدث التوقعات إلى أن النظام قد وصل بالفعل إلى سرعة رياح قصوى تصل إلى 40 ميلاً في الساعة، مع توقعات بزيادة سرعتها خلال الـ 36 ساعة القادمة، ومن المتوقع هطول أمطار غزيرة وفيضانات ساحلية خلال اليوم أو اليومين التاليين.

وقال مركز الأعاصير: «الاضطرابات كبيرة جدا مع هطول الأمطار والفيضانات الساحلية وتأثيرات الرياح التي من المحتمل أن تحدث بعيدا عن المركز على طول سواحل تكساس وشمال شرق المكسيك».

وأشار خبراء الأرصاد الجوية، إلى أن رياح قوة العاصفة الاستوائية امتدت حتى 415 ميلاً إلى الخارج من قلب الاضطراب، الذي ظل «كبيرًا ولكنه غير منظم» فوق غرب الخليج في الساعة 1 ظهرًا.