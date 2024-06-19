عضو القومي لحقوق المرأة: أمريكا أيدت الإخوان لتأمن شرهم

قالت الدكتورة كريمة الحفناوي، الناشطة السياسية عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إنه قبل 25 يناير كانت هناك جلسة مع قيادات الاخوان، وشاركت فيها.

وأضافت الحفناوي، خلال حوارها ببرنامج «الشاهد»، مع الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أن الإخوان وقتها قالوا إن الإخوان أعلنوا أنهم لن يشاركوا في المظاهرات، مؤكدين أن من يسير بها لا يعرفونهم وأنهم «شوية عيال»، ولكن لو أراد بعض الشباب المشاركة بها فليشاركوا، مؤكدة أن الإخوان نزلوا للشارع يوم 28 يناير، وبدأوا في التنسيق مع النظام.

وأكدت الدكتورة كريمة الحفناوي، أن الإخوان قالوا إنهم لا ينون الترشح للرئاسة ولكنهم عندما وجدوا الأمور متاحة شاركوا، مشيرة إلى أن كوندليزا رايس، وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة، قالت وقتها إنه آن الآوان أن تحكم الزعامات الإسلامية حتى يكونوا تابعين لأمريكا لكي تأمن شرهم وشر من كان ضد أمريكا، لأنه كان قد بدأ حراك في الشارع المصري ضد إسرائيل والإمبريالية، وخرج الناس في الشوارع مع الانتفاضة الفلسطينية وبعدها حادث استشهاد الطفل محمد الدرة.