حدث ليلا.. إنفجار مستودع ذخيرة بتشاد وبوتين يعيد إشعال الحرب الباردة وإعصار يهدد أمريكا

شهد العالم عدة أحداث خلال الساعات الأولى من صباح اليوم، أهمها انفجار مستودع ذخيرة يثير الرعب في تشاد، وغضب الطبيعة يهدد أمريكا وتحذيرات من إعصار استوائي مدمر جنوب تكساس، وبوتين يُعيد إشعال فتيل الحرب الباردة.

انفجار يهز عاصمة أفريقيا

شهدت العامصة التشادية نجامينا انفجارات ضخمة، تسببت في حريق كبير اندلع في مستودع ذخيرة وأدت إلى سقوط قتيل واحد على الأقل حتى الآن.

وأكد وزير خارجية تشاد، عبد الرحمن غلام الله، والذي يشغل أيضًا منصب المتحدث الرسمي باسم الحكومة، أن حريقًا ضخمًا أتى على مستودع ذخيرة عسكري في العاصمة نجامينا.

ووثق مقطع فيديو متداول، وقوع انفجارات عنيفة في نجامينا.

Explosions at Ammunition Depot in Chad's Capital



A major fire has triggered intense explosions at an ammunition depot near N'Djamena airport in Chad.



The blasts have scattered ammunition across a wide area, causing significant concern among local residents.



Footage shows… pic.twitter.com/VaLJKSrIqd — Mario Nawfal (@MarioNawfal) June 19, 2024

بينما أفادت وكالة «فرانس برس» بسماع دوي انفجارات قوية في نجامينا، على بُعد عدة كيلومترات من مستودع ذخيرة في منطقة جودجي قرب مطار نجامينا.

وأصدرت السفارة الفرنسية في تشاد تحذيراً عاجلاً لرعاياها، داعية إياهم إلى البقاء في أماكن آمنة بعيدة عن النوافذ.

غضب الطبيعة يهدد أمريكا

أصدر المركز الوطني للأعاصير في الولايات المتحدة الأمريكية تحذيراً من اقتراب عاصفة استوائية من جنوب تكساس، ما قد يؤدي إلى هطول أمطار غزيرة، ووقوع فيضانات، وربما ظهور أعاصير.

تتطور العاصفة حالياً فوق جنوب خليج المكسيك، وتشير التوقعات إلى وصولها إلى اليابسة كإعصار استوائي محتمل في وقت قريب، وتستعد المجتمعات الساحلية في تكساس لهذا الحدث وتُحذر السكان من اتخاذ الاحتياطات اللازمة، حسب ما ذكرت صحيفة «واشنطن بوست».

تُهدد العاصفة الاستوائية القوية بالتحول إلى إعصار يُسمى «ألبرتو»، ليصبح أول عاصفة في موسم الأعاصير الحالي، ويُرجح خبراء الأرصاد الجوية أن تتطور العاصفة إلى إعصار خلال الـ 48 ساعة القادمة.

ويشمل تحذير العاصفة الاستوائية المناطق الساحلية لتكساس من بورت أوكونور إلى مصب نهر ريو غراندي، كما يمتد ليشمل ساحل خليج المكسيك بالكامل.

ومن المتوقع أن تصل الأمطار المرتبطة بهذه العاصفة إلى أجزاء واسعة من أمريكا الوسطى، ما قد يهدد بحدوث فيضانات وأمطار غزيرة.

ظابطة مخابرات أمريكية: بوتين يعيد إشعال فتيل الحرب الباردة

زعمت ضابطة المخابرات الأمريكية السابقة ريبيكا كوفلر، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يسعى لحشد دعم الدول الشرقية، في حال اندلاع حرب عالمية ثالثة يعتقد أنها ستحدث عبر أوكرانيا، بحسب ما ذكرته قناة «روسيا اليوم».

وأشار كوفلر، إلى أن الرئيس بايدن سمح لأوكرانيا باستخدام الأسلحة الأمريكية التي قدمتها الولايات المتحدة لضرب أهدافا داخل روسيا.

وأكدت على أن روسيا تمتلك عقيدة نووية، أنها في حالة تعرضها لهجوم يهدد أمنها تستخدم على الفور الأسلحة النووية، ما يعني أن استخدام تلك الأسلحة أمام روسيا سواء كان بشكل متعمد أو لا قد يشكل تهديدا نوويا.