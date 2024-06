حدث ليلا.. إنفجار مستودع ذخيرة بتشاد وبوتين يعيد إشعال الحرب الباردة وإعصار يهدد أمريكا

شهد العالم عدة أحداث خلال الساعات الأولى من صباح اليوم، أهمها انفجار مستودع ذخيرة يثير الرعب في تشاد، وغضب الطبيعة يهدد أمريكا وتحذيرات من إعصار استوائي مدمر جنوب تكساس، وبوتين يُعيد إشعال فتيل الحرب الباردة.

شهدت العامصة التشادية نجامينا انفجارات ضخمة، تسببت في حريق كبير اندلع في مستودع ذخيرة وأدت إلى سقوط قتيل واحد على الأقل حتى الآن.

وأكد وزير خارجية تشاد، عبد الرحمن غلام الله، والذي يشغل أيضًا منصب المتحدث الرسمي باسم الحكومة، أن حريقًا ضخمًا أتى على مستودع ذخيرة عسكري في العاصمة نجامينا.

ووثق مقطع فيديو متداول، وقوع انفجارات عنيفة في نجامينا.

Explosions at Ammunition Depot in Chad's Capital



A major fire has triggered intense explosions at an ammunition depot near N'Djamena airport in Chad.



The blasts have scattered ammunition across a wide area, causing significant concern among local residents.



Footage shows… pic.twitter.com/VaLJKSrIqd