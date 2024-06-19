وزير الاقتصاد الإسرائيلي: سأعارض قانون التجنيد في التصويتات المقبلة

قالت هيئة الإذاعة البريطانية، المعروفة اختصارا بـ«كان»، إن وزير الاقتصاد الإسرائيلي، أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بأنه سيعارض قانون التجنيد في التصويتات المقبلة، إلى جانب أعضاء كنيست آخرين من الليكود، موضحا: «من أجل الفوز في الحرب، يحتاج الجيش الإسرائيلي إلى المزيد من الجنود، وبدون النصر في المعركة، لا توجد دولة ولا توراة».

استمرار الحرب

وتستمر الحرب لليوم الـ257 يوما على التوالي، وبدأت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة صباح السبت السابع من أكتوبر 2023، عقب تنفيذ الفصائل الفلسطينية عملية طوفان الأقصى، ردا على الانتهاكات المستمرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي، ضد الشعب الفلسطيني الأعزل.

وتستمر الحرب لشهرها السابع حاليا، وسط ارتفاع أعداد الخسائر في الجانب الفلسطيني، التي سجلت أكثر من 37 ألف شهيد حتى الآن، أغلبهم من الأطفال والسيدات.