مواعيد قطارات «القاهرة - طنطا».. اعرف جدول التشغيل كاملا

حددت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، مواعيد قطارات «القاهرة - طنطا»، موضحة أنّ هناك أكثر من نوعية قطار يمر بهذه المحطات منها تحيا مصر، وتهوية ديناميكية وثالثة مكيفة، مؤكدة أنّه توجد أكثر من وسيلة لحجز تذاكر القطارات كماكينات الدفع الإلكترونية المنتشرة بجميع المحافظات.

قطار رقم 1 تهوية ديناميكية

- يقوم من محطة القاهرة الساعة 3:00

- يصل إلى محطة طنطا الساعة 4:35 دقيقة

قطار رقم 163 تهوية ديناميكية

- يقوم من محطة القاهرة الساعة 4:10 دقائق

- يصل إلى محطة طنطا الساعة 5:52 دقيقة

قطار رقم 17 ثالثة مكيفة

- يقوم من محطة القاهرة الساعة 21:20 دقيقة

- يصل إلى محطة طنطا الساعة 22:38 دقيقة

قطار رقم 29 تهوية ديناميكية

- يقوم من محطة القاهرة الساعة 21:30 دقيقة

- يصل إلى محطة طنطا الساعة 23:09 دقائق

قطار رقم 935 VIP

- يقوم من محطة القاهرة الساعة 22:30 دقيقة

- يصل إلى محطة طنطا الساعة 23:27 دقيقة

قطار رقم 2007 ثالثة مكيفة

- يقوم من محطة القاهرة الساعة 23:00

- يصل إلى محطة طنطا الساعة 00:12 دقيقة

قطار رقم 25 تهوية ديناميكية

- يقوم من محطة القاهرة الساعة 23:10 دقائق

- يصل إلى محطة طنطا الساعة 1:00