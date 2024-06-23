بلقيس تشارك لأول مرة في مهرجان موازين.. «افتخر بعروبتي»

للمرة الأولى تشارك الفنانة بلقيس فتحي، في مهرجان موازين بالمغرب، وهي المشاركة التي تعتبرها بلقيس محطة أساسية في مشوارها الغنائي.

بلقيس تقدم أغنتين لنجمين كبار بمهرجان موازين

وتقدم بلقيس لأول مرة أغنيتين لنجمين كبار من نجوم المغرب، وهما «عيشي يا بلادي عيشي» لمحمود الإدريسي، و«هزوا بنا الاعلام» لـ الحجة الحمداوية.

ووصفت بلقيس مهرجان موازين بأنه محطة أساسية في مسيرة أي فنان عربي وعالمي، نظرا لمكانته الكبيرة وسط المهرجانات الكبرى على مستوى العالم.

وعلى هامش حفلها الغنائي، أدلت بلقيس في تصريحات صحفية، بأنها غنت بكل اللهجات العربية، واللهجة المغربية البعض يراها صعبة لكنني أتقنتها بسهولة لأكثر من سبب، وهو أن حب الموسيقى والثقافة جعلوني ارتبط بالشعب المغربي بجانب وجود عدد من أصدقائي مغاربة.

وقالت بلقيس، إنها عربية قبل أن تحمل جنسية أخرى، وترى نفسها يمينية إماراتية مغربية لبنانية خليجيه وتفتخر بعروبتها.

مهرجان موازين

يذكر أن مشاركة بلقيس في مهرجان موازين هي الأولى لها في دورته الـ 19، عقب توقف دام لـ4 سنوات، حيث انطلق المهرجان الجمعة 21 يونيو، ويستمر حتى 29 من نفس الشهر، في العاصمة المغربية الرباط.