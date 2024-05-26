بعد حذفه.. بلقيس تعيد نشر ميدلي الأغاني: «طلعوه تريند وانشروه»

نشرت الفنانة بلقيس، أمس، فيديو تشدو فيه بميدلي من أغانٍ مميزة، عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات «يوتيوب»، ولكن المفاجأة بقيام شركة روتانا بحذفه، وذلك لضمه 3 أغنيات تعود ملكيتها للشركة.

بلقيس تعبر عن استيائها

وعبَّرت بلقيس، عن استيائها الشديد، بسب حذف الميدلي، إذ كتبت: «طبعا ميدلي بلقيس الجزء الأول، شفته منتشر جدا ولآخر لحظة كان في تصاعد مستمر في الترند السعودي ومحقق مشاهدات ممتازة على الرغم من أنه فيديو تتجاوز مدته 12 دقيقة، وإلا فجأة شركة روتانا قامت بحذف الفيديو كليا بسبب 3 أغنيات من ألبومي مجنون وزي ما أنا هم مجنون/هذا منو/ امبيه، رغم إنهم كوفرز وتوزيع جديد وبالنهاية أغنياتي اللي انشهرت باسمي وحققت لي شهرتي في بداياتي».

طبعا #ميدلي_بلقيس الجزء الأول شفته منتشر جدا ولاخر لحظة كان في تصاعد مستمر في الترند #السعودي ومحقق مشاهدات ممتازة على الرغم من انه فيديو تتجاوز مدته ١٢ دقيقة،،وإلا فجأة شركة روتانا قامت بحذف الفيديو كليا بسبب ٣ اغنيات من البومي مجنون وزي ما أنا هم (مجنون/هذا منو/ امبيه) رغم انهم… — Balqees (@BalqeesFathi) May 25, 2024

وعادت بلقيس اليوم مرة أخرى، وطرحت الميدلي، ولكن بعد حذف الأغنيات الثلاث، التي تعود ملكيتها لروتانا، ونشرت جزءا منه على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، وعلقت عليه: «نزل ميدلي بلقيس مرة ثانية، طلعوه ترند وانشروه بلا رحمة».

والد بلقيس يدعمها

وتلقت بلقيس رسالة دعم والدها الفنان الكبير أحمد فتحي، إذ قام بإعادة نشرها التويته الخاصة بها، وقام بتعليق عليها: «كل الدعم إلى ابنتي الحبيبة».