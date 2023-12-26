بعد تأجيلها بسبب غزة.. بلقيس فتحي تطرح أغنية «شذكرك بيا»

قررت اليوم المطربة بلقيس فتحي إطلاق أغنيتها الجديدة عبر قناتها الرسمية بموقع يوتيوب والتي تحمل اسم «شذكرك بيا»، بعدما أعلنت في وقت سابق تأجيل طرحها بسبب الأوضاع في قطاع غزة.

وأغنية «شذكرك بيا» من كلمات حازم جابر، وألحان مصطفى الربيعي، وتوزيع حسام الدين، وتقول كلماتها:

قلي شذكرك بيا وأنا الجنت منسية

أجيت تشوف دمعاتي تتشمت لك شوية

من تلقاني مكسورة وليل نهار مقهورة

تتوضح لك الصورة الملامح جنها مو هيا

بلكي اتوسل بقلبك واندم وامشي بدربك

وابجي وارجع لحبك وأريد شوية حنية

قلي شذكرك بيا وأنا الجنت منسية

بيا حبك شسوي؟ اتنفس صرت قوة

بلوة وأنت مو يمي ومن وياي هم بلوة

بعشرتي وياك ندمانة روحي وردة ذبلانة

حسني انا انسانة حبي الك مو نزوة

عليا تدور الحجة منك بعد شترجى

انت تغيرت فجأة وقلبك صار مو هوا

قلي شذكرك بيا وأنا الجنت منسية

وطرحت بلقيس فتحي مؤخرًا أغنيه «ألف روح» رابع أغنيات بلقيس فتحي، التي تشدو فيها باللهجة المصرية خلال عامين، تعاونت خلالها مع الشاعر المصري أحمد حسن راؤول، والملحن اللبناني غي مانوكيان، ومن توزيع سليمان دميان، وأخرج الأغنية إيلي فهد.

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