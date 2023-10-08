بلقيس تؤجل طرح أغنيتها الجديدة بسبب أحداث فلسطين

أعلنت الفنانة الإماراتية بلقيس فتحي، تأجيل أغنيتها الخليجية الجديدة «شذكرك بيا» لأجل غير مسمى بسبب حرب فلسطين.

قالت بلقيس عبر حسابها الرسمية بموقع انستجرام: «نظرا للظروف الراهنة راح يتم تأجيل إطلاق الأغنية والله يكتب اللى في الخير يا رب».

بلقيس قررت الاحتفال مع الجمهور المصري

وقررت بلقيس الاحتفال مع الجمهور المصري بموسم الصيف من خلال إطلاقها أغنية جديدة باللهجة المصرية وصفتها بأنها تشبهها كثيرا.

وكتبت بلقيس عن الأغنية عبر حسابها على «إنستجرام»: «مؤخرا ألف روح خرجت للنور، عمل اشتغلته من قلبي بكل حب وبيشبهني بكل التفاصيل والأغنية تشبه ناس كتير وإن شاء الله تلمس وجدانكم».