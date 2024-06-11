ممر شرفي من طلاب «نوعية بنها» لرئس قسم الإعلام: أستاذ بدرجة إنسان (صور)

«أستاذ بدرجة إنسان».. هكذا عبر طلاب قسم الإعلام التربوي بكلية التربية النوعية بجامعة بنها عن تقديرهم وشكرهم للدكتور محمود منصور هيبة، رئيس القسم وأستاذ الإعلام، حيث نظموا له اليوم ممرا شرفيا لتكريمه مع نهاية الامتحانات، تقديرا لجهوده معهم طوال العام ومساعدتهم لهم إنسانيا وعلميا.

واصطف طلاب قسم الإعلام التربوي بالكلية على جانبي ساحة الكلية، واستقبلوا الدكتور محمود منصور هيبة رئيس قسم الاعلام التربوي على أنغام أغنية «شكرا للي مشرفنا»، ووجهوا له التصفيق والتحية في ختام امتحانات الكلية للعام الدراسي الحالي، مؤكدين أنه كان نعم المعلم والعالم والأستاذ والأب والأخ القدوة، حيث كان معينا لهم.

الطلاب يوجهون رسائل شكر لـ«هيبة»

ووجه الطالب أحمد جمال، الطالب بكلية التربية النوعية بجامعة بنها رسالة إلى رئيس القسم عبر منشور بموقع وسائل التواصل الاجتماعي «فيسبوك» جاء فيها: «عندنا رئيس قسم يتشال فى العين، والله وممر شرفي ده قليل عليه، والله ربنا يبارك في حضرتك ويسهلك كل حاجة، زي ما حضرتك بتعمل معانا، محدش فينا ناسى وقفتك جنبنا فى موقف، جمايل حضرتك مغرقنا كلنا كل واحد وواحده لى موقف مختلف عن التانى مع حضرتك عمره ما هينساه، عايزين نقول لحضرتك إنك مثال لكل دكتور بدرجة إنسان».

وأوضح الطالب أحمد الغول، أن الدكتور محمود منصور كان بمثابة الأخ الأكبر والأب والمرشد لكل الطلاب في مختلف الفرق الدراسية، خاصة الفرقة النهائية، وكان له بصمة واضحة منذ تعيينه رئيسا للقسم مؤخرا، من خلال تطوير الأداء الإعلامي والصحفي للطلاب، وتوفير الإمكانات للتدريب العلمي والعملي، وهذا ما ظهر في مشروعات التخرج.

رئيس القسم: سأكون على العهد دوما

من ناحيته، وجه رئيس قسم الاعلام التربوي الشكر للطلاب، مؤكدا أن ما يفعله تجاه الطلاب واجب عليه، حيث يشعر أنهم عائلته، مؤكدا أن سعادته لا توصف بهذا التكريم وأنه سيظل على العهد طوال عمله في الحقل التعليمي والأكاديمي، منذ أن كان معيدا على مدار قرابة 25 عاما.