قيادي بـ«مستقبل وطن»: جهود مصرية لا تتوقف لسرعة وقف الحرب بقطاع غزة

قال طارق الديب، القيادي بحزب مستقبل وطن، إن مصر أكبر داعم للقضية الفلسطينية على مر التاريخ، وكانت وستظل دائما في مقدمة الصفوف الداعمة للقضية، وهناك تحركات على أعلى مستوى خلال الفترة الأخيرة لسرعة وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وعدم دخول المنطقة في دائرة صراع.

التأكيد على ثوابت الموقف المصري الخاص بالدفاع عن الشعب الفلسطيني

وأضاف «الديب»، في بيان له، اليوم الخميس، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي أمام مؤتمر الاستجابة الإنسانية الطارئة في غزة، الذي انعقد بمنطقة البحر الميت بالمملكة الأردنية، تضمنت العديد من الرسائل المباشرة، بداية من التأكيد على ثوابت الموقف المصري الخاص بالدفاع عن الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة، وأن المحاولات الفاشلة من قبل البعض لن تُثنى الدولة المصرية قيادة وشعبا عن الدفاع عن القضية الفلسطينية.

إسرائيل لا تحترم القرارات الدولية

وتابع القيادي بحزب مستقبل وطن: «كما أكدت الكلمة أيضا على أن إسرائيل لا تحترم القرارات الدولية ولا القانون الدولي، فضلًا عن القانون الدولي الإنساني؛ وبالتالي فإنها لن تلتزم بوقف الحرب على غزة، حيث لم يحقق نتنياهو وحكومة الحرب الإسرائيلية أي انتصارات تذكر على مدار 8 شهور منذ بدء شن الحرب المدمرة على قطاع غزة، وأن هذه الحرب ستكون سببا في دخول المنطقة في دائرة صراع».

وشدد على ضرورة أن يكون للمجتمع الدولي موقف أكثر صرامة حيال الأحداث الدموية في قطاع غزة، وتقل الأطفال والأبرياء والنساء والشيوخ والعزل في حالة صمت غير مبرر من قبل المجتمع الدولي الذي يتشدق بحقوق الإنسان طوال الوقت.