افتتاح وحدة علاج جلطات المخ والسكتة الدماغية في جامعة عين شمس الثلاثاء المقبل

يفتتح الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، يرافقه الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة، والدكتور ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، الثلاثاء المقبل، الوحدة الجديدة الأولى من نوعها في الشرق الأوسط لعلاج جلطات ونزيف المخ والسكتة الدماغية والمجهزة بأحدث التقنيات الطبية والخبرات الطبية المتقدمة؛ لتوفير خدمة طبية تليق بالمريض المصري وتصبح قبلة لتدريب الأطباء ومنارة للعلم.

ووفقا لبيان صادر عن الجامعة، تضم الوحدة أحدث جهاز للقسطرة في العالم، كواحد من 10 نسخ فقط على مستوي العالم ولا يوجد له مثيل في منطقه الشرق الأوسط بأكملها.

تفاصيل جهاز القسطرة

يتميز الجهاز بتقنيات غير مسبوقة مصحوبة باستخدام الذكاء الاصطناعي لتحليل بيانات المرضي، وأحدث الأشعة والتحاليل الطبية وكذلك أحدث أجهزة إعادة التأهيل لمرضى السكتة الدماغية، بالإضافة إلى فريق عمل الوحدة المكون من نخبة من أفضل وأكبر أساتذة المخ والأعصاب المتخصصين في المجال من ذوي الخبرة المميزة في علاج السكتة الدماغية.

ويأتي الافتتاح بحضور الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، والدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، والدكتور محمد لطيف الرئيس التنفيذي للمجلس الصحي المصري، والدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب.