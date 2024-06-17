أمل جديد.. افتتاح وحدة علاج جلطات ونزيف المخ بمستشفيات جامعة عين شمس 25 يونيو

تستعد مستشفيات جامعة عين شمس لافتتاح وحدة علاج جلطات ونزيف المخ والسكتة الدماغية الجديدة، التي تعد الأولى من نوعها على مستوي الشرق الأوسط، وذلك تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس الجامعة، والدكتور على الأنور عميد كلية الطب، والدكتور طارق يوسف المدير التنفيذي للمستشفيات.

وأوضح الدكتور علي الأنور عميد الكلية ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، أن الوحدة تم تجهيزها بالجهود الذاتية، طبقا لأحدث التقنيات الطبية والخبرات الطبية المتقدمة، لتوفير خدمة طبية تليق بالمريض المصري؛ ولتصبح قبلة لتدريب الأطباء ومنارة للعلم.

أحدث جهاز للقسطرة في العالم

كما أكد الدكتور طارق يوسف المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، أن الوحدة تضم أحدث جهاز للقسطرة في العالم، كواحد من 10 نسخ فقط على مستوى العالم، ولا يوجد له مثيل في منطقة الشرق الأوسط بأكملها، ويتميز بتقنيات غير مسبوقة مصحوبة باستخدام الذكاء الاصطناعي؛ لتحليل بيانات المرضي، وكذلك أحدث أجهزة الأشعة والتحاليل الطبية، بالإضافة إلى أحدث أجهزة إعادة التأهيل لمرضى السكتة الدماغية، إلى جانب فريق عمل الوحدة المكون من نخبة من أكبر أساتذة المخ والأعصاب، من ذوي الخبرة في مجال علاج السكتة الدماغية.

وأشار الدكتور أحمد البسيوني مدير الوحدة، أن السكتة الدماغية لحظة مفاجئة قد تغير حياة إنسان بأكملها، وتعد السبب الأول للإعاقة والثاني للوفاة على مستوي العالم، موضحا أن شخص واحد من كل 4 أشخاص معرض للإصابة بالسكتة الدماغية.

أمل جديد وحقيقي للمرضي في مصر

وأشار إلى أن مصر بها 250 ألف حالة سكتة دماغية سنويا إلى جانب الأشخاص الذين يعيشون بمضاعفاتها؛ ومع التقدم العلمي، تزايد الأمل في إنقاذ حياة المرضى وتحسين فرصهم في التعافي، مؤكدًا أن مستشفيات جامعة عين شمس، الصرح الطبي العريق قدمت ما يتوائم مع مسئوليتها تجاه المجتمع المصري؛ إذ يتم افتتاح وحدة علاج جلطات ونزيف المخ والسكتة الدماغية الجديدة، لتكون بمثابة أمل جديد وحقيقي للمرضي في مصر.