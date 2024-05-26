رئيس جامعة عين شمس يشدد على اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المشاغبين في اللجان

تفقد الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس، لجان الامتحانات بكليات الصيدلة وطب الأسنان والألسن، للاطمئنان على سير الامتحانات، وتوفير بيئة مناسبة لراحة الطلاب، ومساعدتهم على التركيز.

بدأت الجولة بتفقد لجان الامتحانات بكلية الصيدلة، ووجه بضرورة تنظيم الطلاب داخل اللجان، والحد من ظاهرة الغش واتخاذ كل الإجراءات القانونية ضد المشاغبين.

حسن سير العملية الامتحانية

وأشاد رئيس الجامعة بحسن سير العملية الامتحانية وتنظيمها ومواعيدها، مؤكدا منع دخول الطلاب بالهواتف المحمولة إلى اللجان، وعدم التكدس ووجود عدد كافي من الملاحظين لكل لجنة، وتنظيم دخول الطلاب إلى داخل وخارج لجان الامتحانات وضرورة وجود العميد والوكيل المختص، وكل المسؤولين أثناء انعقاد الامتحانات لحل أي مشكلات طارئة واحتوائها.

تطبيق المواصفات الفنية للورقة الامتحانية

وشدد على ضرورة تطبيق المواصفات الفنية للورقة الامتحانية، وفق المعايير والمقاييس المعتمدة التي تحدد مضمون وشكل ورقة الأسئلة الإمتحانية، وأن تكون الأسئلة واضحة، بالإضافة إلى إعطاء الوقت الكافي لكل امتحان والتأكيد على أعضاء هيئة التدريس بالتواجد داخل القاعات للإجابة عن استفسارات الطلاب.