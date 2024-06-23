وزير النقل اللبناني: مقال التلجراف بشأن وجود أسلحة في مطار رفيق الحريري لا معنى له

وصف وزير الأشغال العامة والنقل اللبناني علي حمية، مقال صحيفة التلجراف البريطانية بشأن وجود أسلحة بمطار رفيق الحريري ببيروت بأنه فارغ، قائلا إنه مبني على 3 أركان؛ الأول عن مصادر، مردفا: «كنت أتمنى من التلجراف أن تسأل هيئة النقل البريطانية، والتي تجري زيارة سنوية لمطار رفيق الحريري ببيروت».

وأضاف وزير الأشغال العامة والنقل اللبناني في لقاء خاص مع قناة القاهرة الإخبارية، أن الركن الثاني هو العمال في مطار بيروت، متسائلا: «هو المعني العامل أم المعني الأجهزة الأمنية لكي تسأله؟»، موضحا أن الركن الثالث نسب إلى اتحاد النقل الجوي، والذي بدوره نفى ما تم ذكره في مقال التلجراف.

تشويه لسمعة مطار رفيق الحريري

وأكد أن هذا البيان تشويه لسمعة مطار رفيق الحريري ببيروت، ولبنان عامة، وضرب نفسية اللبنانيين، مردفا: «اللبناني سيظل يقاوم ويبقى في بلده ويسافر ويأتي لها، هذا البلد موجود وسيظل موجودا».