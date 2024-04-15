بعد إعادة فتحه.. الحكومة اللبنانية تكشف أسباب غلق مطار رفيق الحريري ببيروت

أكّد وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية علي حمية، إعادة فتح مطار رفيق الحريري الدولي ببيروت أمام جميع الطائرات.

الهدف من غلق الأجواء اللبنانية

وأضاف «حمية»، عبر موقع «skype»، على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن الهدف الأساسي من هذا القرار هو الحرص على أمن وسلامة الأجواء والأشخاص، موضحًا أن هذا القرار اتخذ من 7 صباحًا.

وتابع وزير الأشغال العامة والنقل، أنه قد حدث بعض المشكلات في عدد من شركات الطيران الوطنية التي أخذت بعض الوقت لجدولة رحلاتها، لافتا إلى أنه منذ اليوم عادت الرحلات الجوية إلى طبيعتها.