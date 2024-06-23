«عايز أدخل الجنة».. تصرف غريب من صاحب ورشة إطارات لمساعدة المسافرين في مطروح

«الناس للناس» تجسدت هذه الكلمات في موقف بسيط برزت من خلاله معنى هذه الجملة، مقطع فيديو مدته ثوانٍ معدودة، يشكر مصوره صاحب إحدى الورش المتواجدة على الطريق، وأخذ يمدح فيه بسبب تركه لأدوات زيادة هواء الإطارات لمساعدة المسافرين على الطريق، رغم غلقه للمحل، لا يوجد سوى صندوق أصفر ليضع الزبائن الأموال فيه حسب تقديرهم.

تصدر هذا المشهد وسائل التواصل الاجتماعي، وأخذ الجميع يذكر صاحب الورشة بأطيب الكلمات، فارس ثابت، صاحب الـ27 عاما، ابن محافظة مطروح التي تتميز بالشواطئ ذات المياه النقية والصافية، واكتسب «فارس» هذه الصفات لتصبح أساس التعامل في عمله.

«أنا بعمل كده من 10 سنين» بنفس راضية وكلمات صادقة تلتف من حولها الفرحة والفخر، أكد «فارس»، لـ«الوطن»، أنه يواظب على هذه العادة منذ افتتاحه المحل، يترك أدوات تزويد إطارات الهواء في الشارع، دون أن يخشى سرقتها أو تلفها من أي شخص، كل ما يشغل باله مساعدة المسافرين والتقرب إلى الله «بعتبرها صدقة ليا».

الدعوة بالنسبة له أهم من الأموال التي سيحصل عليها، رغم اختياره لصندوق أصفر يضعه على باب المحل، ينوب عنه أمام الزبائن، إلا أن هذا الأمر ليس في حساباته، «اللي مش عايز يدفع براحته المهم ربنا يستر طريقه»، إذا كان هذا التصرف نبيلا ونال إعجاب الجميع فالسبب أكثر نبلا من التصرف.

«مفيش غيري على الطريق» على طول طريق مرسى مطروح ولمدة 15 كيلو، لا يوجد سوى محل «فارس» لخدمة المسافرين، كان بإمكانه استغلال هذا الأمر ومضاعفة أسعاره لاستغلال المترددين على الطريق، لكن فضَّل زيادة حسناته أكثر من أمواله «هروح من ربنا فين.. أنا عايز الجنة».