مواعيد قطارات «القاهرة – مرسى مطروح» والعكس أول أيام عيد الأضحى 2024

حددت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، مواعيد قطارات «القاهرة – مرسى مطروح» والعكس، في أول أيام عيد الأضحى المبارك 2024، موضحة أن القطارات تخضع لعمليات صيانة مستمرة قبل وبعد التشغيل، لتوفير أفضل الخدمات لجمهور الركاب، لافتة إلى أنها وفرت أكثر من وسيلة لحجز التذاكر، سواء من الشبابيك بالمحطات أو من الهاتف المحمول، أو الموقع الإلكتروني للهيئة.

مواعيد قطارات «القاهرة – مرسى مطروح» والعكس

تُقدم «الوطن» في التقرير التالي، مواعيد قطارات «القاهرة – مرسى مطروح» والعكس، وفق ما أعلنت عنه الهيئة، وهي كالآتي:

قطار 775/774 نوم

- يتم تشغيل القطار على خط «مرسى مطروح – القاهرة»

- يعمل القطار أيام «الأحد - الثلاثاء – الخميس»

- يقوم من محطة مرسى مطروح الساعة 10:30 مساءً

- يصل إلى محطة القاهرة الساعة 05:35 صباحا.

- يمر القطار بمحطات الضبعة والحمام ومحرم بك وطنطا.

قطار 773/772 مكيف أسباني

- يعمل القطار على خط «القاهرة - مرسى مطروح»

- يتم تشغيل القطار أيام «الأحد - الثلاثاء – الخميس»

- يقوم من القاهرة الساعة 10:05 مساءً

- يصل مرسى مطروح الساعة 05:35 صباحا

- يمر القطار بمحطات طنطا ومحرم بك ومطار برج العرب والحمام والضبعة.