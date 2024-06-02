بدء تشغيل قطار 1935/1936 ثالثة مكيفة «مرسى مطروح - القاهرة»

تبدأ الهيئة القومية لسكك حديد مصر اليوم، تشغيل قطار 1935/1936 ثالثة مكيفة «مرسى مطروح - القاهرة» يوميا، حيث يقوم من مرسي مطروح الساعة 03:10 مساءً ويصل إلى القاهرة الساعة 10:25 مساءً طبقا، ويصل إلى محطة الضبعة الساعة 16:41 دقيقة ويتحرك منها الساعة 16:48 دقيقة.

محطات وقوف القطار

ويصل القطار إلى محطة سيدي عبدالرحمن الساعة 17:09 دقيقة ويتحرك منها الساعة 17:16 دقيقة ويصل إلى محطة العلمين الساعة 17:39 دقيقة ويتحرك منها الساعة 17:41 دقيقة، على أن يصل إلى محطة الحمام الساعة 18:23 دقيقة ويتحرك منها الساعة 18:25 دقيقة، ثم يصل إلى محطة برج العرب الساعة 18:36 دقيقة ويتحرك منها الساعة 18:38 دقيقة.

مواعيد وصول القطار

ووفق الهيئة، يصل القطار إلى محرم بك الساعة 19:35 دقيقة ويتحرك منها الساعة 19:45 دقيقة، ثم يصل إلى محطة دمنهور الساعة 20:23 دقيقة ويتحرك منها الساعة 20:36 دقيقة ثم يصل إلى محطة طنطا الساعة 21:15 دقيقة ويتحرك منها الساعة 21:20 دقيقة ثم يصل إلى محطة بنها الساعة 21:47 دقيقة ويتحرك منها الساعة 21:50 دقيقة على أن يصل إلى محطة القاهرة الساعة 22:25 دقيقة.