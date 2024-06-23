«القاهرة الإخبارية»: الأمن الروسي يقتل 4 من منفذي الهجوم على داغستان كتب: حسن سمير 10:39 م | الأحد 23 يونيو 2024 الهجوم على داغستان أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل منذ قليل، بأن الأمن الروسي قتل 4 من منفذي الهجوم على داغستان. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: روسيا تعتقل منفذي عملية إطلاق النار على كنيسة ومعبد يهودي في داغستان «القاهرة الإخبارية»: قتيل و3 مصابين في هجوم مسلح عند حدود روسيا وأبخازيا أوكرانيا بحاجة لمبلغ خرافي لهزيمة روسيا.. يعادل ميزانية «الدفاع الصينية» روسيا تعيد ترتيب قطع الشطرنج الهجوم على داغستان روسيا الأمن الروسي بقلم حسن سمير