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«القاهرة الإخبارية»: الأمن الروسي يقتل 4 من منفذي الهجوم على داغستان

كتب:

حسن سمير
10:39 م | الأحد 23 يونيو 2024
الهجوم على داغستان

الهجوم على داغستان

أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل منذ قليل، بأن الأمن الروسي قتل 4 من منفذي الهجوم على داغستان.

 

 

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بقلم حسن سمير