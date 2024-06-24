«الأعلى للجامعات» يحدد تنسيق قبول طلاب الشهادات العربية بالكليات خلال ساعات

كشفت مصادر في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية، أن المجلس سيضع اليوم الحدود الدنيا للقبول بمختلف الكليات للعام الجامعي الجديد لطلاب الشهادات العربية والأجنبية وكذلك وضع الضوالط والقواعد لطلاب الشهادة الثانوية العامة 2024-2025.

تنسيق الجامعات الخاصة 2024-2025

وأوضحت المصادر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن العمل بمختلف القطاعات يتم في الجامعات الخاصة والأهلية على قدم وساق استعدادا للعام الدراسي الجديد من خلال تجهيز البرامج الدراسية والكليات التي تتماشى مع متطلبات سوق العمل، والتي جرى إتاحتها أمام الطلاب للالتحاق بها، مؤكدين أن جميع المصاريف الدراسية للعام الدراسي الجديد جرى الإعلان عنها بالجنيه المصري.

وتابعت المصادر أن جميع الجامعات المصرية داخل الأراضي المصرية والمتاحة بياناتها عبر الموقع الرسمي للمجلس الأعلى للجامعات معتمدة رسميا من قبل المجلس، مشيرة إلى أن هناك ما يقرب من 250 كلية في الجامعات الخاصة على أتم الاستعداد لقبول الطلاب الجدد.