إعلان شروط وضوابط منح الجامعات الخاصة والأهلية أغسطس المقبل

كشفت مصادر في المجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية، أنه من المقرر أن يعقد المجلس برئاسة وزير التعليم العالي الاجتماع الدوري للمجلس الأسبوع المقبل، لمناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بتنسيق القبول 2024 للطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة وما يعادلها من شهادات، بالإضافة إلى تحديد الحدود الدنيا لقبول طلاب الشهادات المعادلة للالتحاق بكليات القطاع الخاص والأهلية وكذلك أعداد منح الجامعات، مع تأكيد ضرورة الاستعداد مبكرا لتنسيق الجامعات لطلاب الثانوية العامة المصرية.

نسب المنح الدراسية لكل جامعة

وأضافت المصادر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن منح الجامعات 2024 الخاصة والأهلية سيتم الكشف عن ضوابط واشتراطات التقديم لها نهاية شهر أغسطس المقبل، وذلك بعد الإعلان عن نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للجامعات الحكومية، لافتا إلى انه يحق لكل جامعة خاصة منح دراسية بمعدل 5% من إجمالي عدد الطلاب المقبولين بها، وكذلك الحصول على مقابلهم من مقاعد إضافية بمصروفات من قبل المجلس.

استعدادات العام الدراسي الجديد

كما أشارت إلى أن المنح الدراسية تندرج بين منح للطلاب الأوائل في الثانوية العامة أو منح للطلاب المتفوقين من ذوي الظروف الصعبة، وكذلك منح للطلاب الأيتام وأبناء الشهداء، وكذلك المتفوقين في عدد من المجالات الرياضية وغيرها، موضحة أن العمل بمختلف القطاعات في الجامعات يتم على قدم وساق استعدادا لتنسيق الكليات 2024، والجامعات بدأت في استقبال الطلاب للتسجيل المبكر للعام الدراسي الجديد.