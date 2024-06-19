تنسيق الجامعات الخاصة 2024.. تحديث البرامج لمواكبة متطلبات وظائف المستقبل

استعدادات مكثفة تجريها الجامعات الخاصة والأهلية لتنسيق 2024، والمقرر أن تبدأ أعماله رسمياً بعد الإعلان عن نتيجة الثانوية العامة 2024 وفقا للضوابط والقواعد التي من المقرر أن يحددها الأعلى للجامعات في اجتماعه الأسبوع المقبل وفقاً لما صرحت به مصادر لـ"الوطن".

مؤكدة أن الجامعات جهزت مجموعة من البرامج الدراسية، تتماشى مع متطلبات سوق العمل إقليمياً ودوليا وتلبي وظائف المستقبل.

تنسيق الجامعات 2024

وأضافت المصادر، أن تنسيق 2024 سشهد وجود العديد من البرامج الدراسية الحديثة التي تهتم بإعداد كوادر متميزة لسوق العمل في العديد من الجامعات كبرامج الذكاء الاصطناعي وبرامج الأمن السيبراني وعلوم الحاسب، وكذلك البرامج الدراسية المتعلقة باللغات والترجمة، لافتة إلى أن القبول بالبرامج المختلفة يكون وفقا للضوابط والقواعد التي يقرها المجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية.

وأشارت المصادر، إلى اجتماع المجلس سيحدد الأعداد المقرر قبولها بالكليات المختلفة للعام الدراسي الجديد 2024، لاسيما القطاع الطبي.