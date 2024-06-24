أقوى 250 جملة من تريكات الجرامر في اللغة الإنجليزية للثانوية العامة.. اعرفها

بدأ العد التنازلي لامتحان اللغة الإنجليزية واللغة الثانية «الفرنسية أو الألمانية» للثانوية العامة 2024، وفي هذه اللحظات يكون تركيز الطلاب على أبرز «التريكات» والأسئلة المهمة.

وفي تصريحات خاصة لـ«الوطن»، قدم رامي المهدي معلم اللغة الإنجليزية أكثر من 200 جملة من تريكات وكلمات الجرامر في «الإنجليزي»، نعرضها في السطور التالية.

أقوى 250 جملة من تريكات الجرامر في اللغة الإنجليزية

وقدم رامي المهدي مدرس اللغة الإنجليزية بشكل شامل للمنهج، أقوى 250 جملة من تريكات الجرامر في اللغة الإنجليزية للثانوية العامة2024، تضم تصريفات القواعد والكلمات الغريبة التي تعتبر محط اهتمام من يضعون الامتحان، ومعها الإجابات الصحيحة كالتالي:

وأضاف «المهدي» خلال حديثه: الإجابات على أبرز الأسئلة المهمة في الجرامر والكلمات، نستعرضها في السطور التالية:

وقال «المهدي»: «غالبًا دي أكثر الأسئلة اللي بيكون فيها لعب أو تريكات، وفي أوقات بيكون السؤال الصعب في القطعة ومبيجيش في الجرامر، لكن مذاكرة القواعد مهمة علشان مبني عليها نسبة كبيرة من درجات امتحان اللغة الإنجليزية للثانوية العامة 2024».