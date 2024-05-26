«التعليم» تحقق في مزاعم تداول اللغة الإنجليزية لطلاب الدبلومات الفنية

أكّد مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم أنَّ غرفة العمليات المركزية بوزارة التعليم تتبع جميع الأسئلة المتداولة والمزعومة لامتحان اللغة الإنجليزية لطلاب الدبلومات الفنية للتحقق منها والتأكّد من صحتها، وفي حاله التأكّد من صحتها سيتمّ التوصل للغشاشين وكل من صوّر أو روج لورق الأسئلة علي مواقع التواصل الاجتماعي.

وتداولت جروبات الغش عبر تليجرام صورا مزعومة لـ امتحان اللغة الإنجليزية لطلاب الدبلومات الفنية اليوم الأحد، وذلك بعد الوقت الأصلي الذي بدأ في 9 صباحًا وفقا للجداول المعتمدة والمعلنة من وزارة التربية والتعليم للعام الدراسي الحالي 2023-2024.

امتحان اللغة الإنجليزية لطلاب الدبلومات الفنية

وأضاف المصدر أنَّ هناك عقوبات صارمة يتم تطبيقها علي الغشاشين وفقًا لقانون مكافحة الغش، إذ أكدت وزارة التربية والتعليم أن قانون الغش ينص على أن يعاقب كل من طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأي وسيلة أسئلة الامتحانات وإجاباتها، أو أي نظم تقييم في مراحل التعليم المختلفة المصرية والأجنبية بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات؛ سواء وقعت الجريمة داخل اللجان أو خارجها.

وتكون العقوبة كما نص عليها القانون رقم 205 لسنة 2020 الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، ويعاقب بنفس العقوبة كل من شارك بأي وسيلة في ارتكاب هذه الجريمة.

ونص قانون مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات، على أنّ كل من شرع في ارتكاب مثل هذه الجرائم السالف ذكرها تكون عقوبته الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وبالنسبة لحيازة التليفون المحمول أي وسيلة غش، أوضح القانون أنّه يغرم صاحبه غرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه، وفي حالة الامتحانات المعادلة، التي تمنحها المدارس الأجنبية، يحرم الطالب من أداء امتحانات المواد اللازمة للمعادلة وفقًا للنظام المصري دورين متتاليين.