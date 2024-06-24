«القاهرة» تدرس إقامة مشروع يوفر فرص عمل لأهالي الأسمرات

ناقشت المهندسة جيهان عبد المنعم، نائب محافظ القاهرة، مقترح استغلال أرض فضاء بنطاق حي الأسمرات على مساحة 8 أفدنة، وإنشاء مجمع للصناعات النسيجية بها، لتوفير فرص عمل وتدريب قاطني المدينة، لتوفير فرص العمل لقاطنيها البالغ عددهم 100 ألف نسمة، مع تلبية احتياجات السوق المحلية بالمنتجات عالية الجودة، والعمل على استهداف التصدير للخارج.

جاء ذلك خلال اجتماع نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، بحضور ماري بشارة، والدكتور عبد الناصر حسين بكلية الحاسبات، وعدد من التنفيذين بالمنطقة الجنوبية.

أكدت نائب محافظ القاهرة، أن المشروع يعود بالفائدة على أهل الأسمرات، من خلال توفير فرص العمل في محيط إقامة الأسر لتحسين دخولهم، والعمل على زيادة الإنتاج، مشيرة إلى أن المشروع يستهدف مصنع للملابس الجاهزة، وآخر للمفروشات، ومصنع للتطريز والطباعة الرقمية، إلى جانب إنشاء مركز للتدريب ومعرض للمنتجات.

الطاقة الشمسية

تطرق الاجتماع إلى مناقشة الطاقة الإنتاجية ونوعية الخامات والمنتجات والمعدات والآلات، من حيث الحجم والاشتراطات الخاصة بالتركيب، وحجم العمالة والخدمات المتوفرة، والأقسام اللازمة لذلك، مع بحث الاشتراطات التقنية والهندسية، ومنها الأمن والسلامة، وتوفير المرافق الخدمية والصناعية، ومصادر الطاقة، خاصة الطاقة النظيفة مع الاعتماد على الطاقة الشمسية.

الملابس والمفروشات

أوضحت أن المشروع يساهم في توفير الملابس الجاهزة والمفروشات والملابس الرياضية والماركات العالمية، باعتبار صناعة النسيج إحدى الصناعات التي تتميز بكثافة الأيدي العاملة بها.