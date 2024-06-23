وفاة رجل بعد دقائق من فوزه بـ4 ملايين دولار.. سبب خطير أنهى حياته

بمجرد إعلان فوزه بمبلغ خيالي لم يكن في الحسبان، توقف قلبه مرة واحدة وخرجت آخر أنفاس «تشانج» السنغافوري الفائز بمبلغ 4 ملايين دولار، وما إن سقط أرضًا تعالت الصرخات وبكاء الزوجة التي رحل رفيق حياتها، وظهرت هذه اللقطات في مقطع فيديو نشره موقع «Open Source Intel» السنغافوري المحلي على منصة «إكس».

وفاة رجل فاز بـ4 ملايين دولار

في الساعات الماضية، أعلنت الصحف المحلية في سنغافورة، وفاة تشانج الفائز بمسابقة محلية شهيرة في كازينو مارينا باي بـ 4 ملايين دولار، بعد تعرضه لسكتة قلبية مفاجئة من شدة الفرحة، وفي مقطع فيديو قصير ظهر وهو ملقى أرضًا بينما تحيطة الأموال وزوجته تصرخ وتستنجد بالموجودين لإنقاذ زوجها، لكنهم لم ينجحوا، وما هي إلا دقائق حتى انتشر فيديو الوفاة، وتسائل الناس عن أسباب وأعراض السكتة القلبية.

أما الجائزة التي فاز بها«تشانغ» فكانت ضمن واحدة من ألعاب الكازينو التي تتمتع بشعبية كبيرة تشبه اليانصيب، ولها احتمالات كبيرة للفوز قبل لعبها، يمولها المكان وفوز الناس يزيد من شهرته، حتى أصبح أحد أشهر الأماكن السياحية الترفيهية في سنغافورة، وفق موقع«mustsharenews».

أعراض السكتة القلبية

وفق موقع «مايو كلينك»، تتفاوت أعراض النوبة القلبية، فبعض الأشخاص تكون أعراضهم خفيفة، بينما يصاب آخرون بأعراض شديدة، والبعض لا تظهر عليهم أي أعراض، وتشمل أعراض النوبة القلبية الشائعة ما يلي: