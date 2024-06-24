بطرس دانيال: الشيخ أسامة القوصي يوصل المعلومة بسهولة.. وتعرضت لهجوم بسبب صداقتنا

كشف الأب بطرس دانيال، رئيس المركز الكاثوليكي للسينما، ساحات الاتفاق والاختلاف بينه وبين صديقه الشيخ أسامة القوصي، مؤكدًا أن الله خلقنا مختلفين كما أننا بأشكال مختلفة بين صاحب الشعر الأشقر والعيون المختلفة.

وأضاف «دانيال» خلال حواره مع الإعلامي الدكتور محمد الباز على قناة «إكسترا نيوز»: أن المنافسة بينه وبين الشيخ أسامة القوصي، تكون بالشيء الجيد وهذا ليس فقر وأنه كان مقتنعًا جدًا بصداقتهما؛ لأنه تم مهاجمته بسبب علاقته مع الشيخ أسامة القوصي.

وتابع، أن الشيخ القوصي، يحدث تجمهر ويجتمع الناس حوله عندما يذهب لأي مكان وذلك لكونه معتدلًا ويوصل المعلومة بسهولة ويسر، مشيرا إلى أن شخصا سأل الشيخ القوصي عن الفرق بينه وبين السلفيين فرد عليه بقوله أن لديه مخ.

وعن أكثر الأشياء التي أضافها له الشيخ القوصي، قال الآيات التي يشرحها عملنا صفحة على الفيس بوك باسم «المحبة»، وكانت أمنيته أن نقدم برنامجًا سويًا ونجد من ينتجه هو يتحدث عن المحبة بالقرآن الكريم وأنا في الإنجيل، وكذلك التواضع وكل القيم لأن هذا هو جمال الدين وهذا ما يجعلنا أخوة حقيقيين وهذا ما أضافه لنا، وأنه أضاف له أنه أدخله الوسط الفني والثقافي، وأول لقاء له بهم أخذ جانبًا وكان محرجًا ولكن عندما رأى الرقي في التعامل مع الوسط الفني قال لماذا لم يتعامل مع الوسط الفني من قبل.