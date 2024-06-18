عمرو يوسف: كبرت مع «ربيع» وعشقت شقاوته ومتغيراته ونرفزته وطيبة قلبه

بخفة دمه المعهودة التى ينجح من خلالها فى الإيقاع بالفتيات، استكمل «ربيع» شخصيته فى الجزء الثالث من «ولاد رزق»، ولكن هذه المرة فى وجود خطيبته التى ظلت تطارده طوال أحداث الفيلم بسبب الشكوك لينجح عمرو يوسف مجدداً من خلال الشخصية التى يجسدها فى التفاعل مع الجمهور.

«حبيته بشقاوته وقلبه الطيب»، بهذه الكلمات بدأ «عمرو» حديثه عن شخصية «ربيع»، التى خطفت قلبه منذ اللحظة الأولى لقراءتها على الورق، وجعلته يحب تفاصيل تطورها على مدار ثلاثة أجزاء للعمل، لافتاً إلى أنها شخصية لافتة منذ تقديمها عام 2014: «ربيع كبر معايا وأنا كبرت معاه، هو كاركتر من أول جزء من لما اشتغلنا 2014 حبيته بشقاوته ومتغيراته ونرفزته وقلبه الطيب وزى ما بدأت السلسلة دى من عشر سنين، النهارده أكيد الشكل والمضمون اتغير لعمرو يوسف فأكيد ده حصل لربيع».

وتابع فى تصريحات على هامش العرض الخاص للفيلم، أن تطور شخصية «ربيع» وتغيرها فى الجزء الثالث طبيعى، لأنه كبر مثلما يكبر أى إنسان وبالتالى تتغير أهدافه وشخصيته: «بنحاول نقرب شخصيات العمل للحقيقة علشان تكون واقعية ويصدقها الجمهور ويتعايش معاها علشان ده اللى بيحصل لربيع فى الجزء الثالث».

وتحدث عمرو يوسف عن فريق العمل فقال إنه سعيد للغاية بأن يتم تقديم الجزء الثالث من العمل لأنه حقق نجاحاً كبيراً، وخاصة بتكرار التعاون مع فريق عمل كبير مثل المؤلف صلاح الجهينى والمخرج طارق العريان ونجم كبير مثل أحمد عز وكل نجوم العمل.

وخلال أحداث الجزء الثالث من العمل قدم عمرو يوسف كثيراً من مشاهد الأكشن وعن هذا قال إن العمل كان مرهقاً للغاية لأنه كان يتضمن الكثير من مشاهد الأكشن وأغلب هذه المشاهد قام بتنفيذها بنفسه وبالفعل تم الاستعانة بدوبلير فى بعض المشاهد لأنه كانت هناك مشاهد بها مغامرة كبيرة، مثل انقلاب السيارات قائلاً: «استقبال الجمهور للعمل وحبهم ليه خلانا ننسى أى تعب أو إرهاق حصلنا أثناء التصوير وأنا شايف إن الجزء ده شهد تطوراً كبيراً فى الأكشن مكنش موجود فى الجزأين اللى فاتوا وكمان فى الحبكة الدرامية والقصة».

وشهد الجزء الثالث من فيلم «ولاد رزق» تطوراً جديداً على شخصية «ربيع»، إذ يتقدم لخطبة فتاة تدعى «سمر» التى تقدم شخصيتها أسماء جلال، والتى تراقبه طوال الوقت لشكها أنها تتعرض للخيانة منه، وعن هذا قال إنه سعيد للغاية بالتعاون مع أسماء لأنها نجمة كبيرة: «سعدت للغاية بالعمل معها وبالفعل هى تقدم شخصية خطيبة ربيع وقدمتها بشكل هائل للغاية».