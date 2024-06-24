علامات إذا ظهرت عليك خلال الموجة الحارة تدل أن قلبك في خطر.. لا تتجاهلها

قد يتعرض البعض لمشكلات صحية خطيرة، في ظل الارتفاع غير المسبوق في درجات حرارة الطقس، وعلى رأسها الأمراض المرتبطة بصحة القلب مثل الشعور بآلام ونغزات بسبب الإجهاد الحراري، وما لا يعرفه الكثير من الناس أن هناك علامات تدل على أن قلبك في خطر بسبب الموجة الحارة وهو ما نقدمه لكم في السطور التالية.

تأثير ارتفاع درجات الحرارة على القلب

يحدث خلل في أداء أعضاء الجسم المختلفة، وقت ارتفاع درجات الحرارة، وهي لها آثار مدمرة على عمل القلب، فخلال درجات الحرارة الشديدة يجب الانتباه لحالة قلبك، من خلال مراقبة عدة علامات قد تدل على الإصابة بأمراض خطيرة فيه، وهو ما أوضحه الدكتور أحمد الإمام، أستاذ أمراض القلب والأوعية الدموية لـ«الوطن»، وهي كالتالي:

الشعور بقصور في عضلة القلب.

سرعة ضربات القلب.

الإغماء المفاجئ.

انخفاض ضغط الدم.

الإجهاد الحراري.

رعشة اليدين والرجلين.

فرط التعرق.

الغثيان والشعور بالتعب الشديد.

الشعور بألم في الصدر.

شدة النهجان.

أمراض قد تسببها ارتفاع درجات الحرارة بالقلب

خلال موجات الحر الشديدة، يتأثر القلب وقد يصاب بالأمراض التالية، بحسب ما أوضحه «الإمام»:

التعرض للحرارة الشديدة يمكن أن يؤدي إلى زيادة ضربات القلب.

زيادة خطر الإصابة بالسكتة القلبية.

الإصابة بالأمراض القلبية الوعائية.

زيادة الإصابة باعتلال عضلة القلب.

التهابات أغشية القلب.

التعرض لأمراض صمامات القلب.

نصائح لحماية قلبك مع ارتفاع درجات الحرارة

وأضاف أنه يجب عمل بعض الإجراءات التالية: