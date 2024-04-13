مشروب ديتوكس للتخلص من الوزن الزائد بعد العيد.. «مش هتصدقي النتيجة»

في أيام شهر رمضان المبارك وعيد الفطر يصاب البعض بزيادة في الوزن بصورة كبيرة، ما يؤثر على صحتهم، وذلك بسبب الكثير من الأطعمة الدسمة، وتناول الكحك والبسكويت والحلويات، وما لا يعرفه الكثير من الناس أن هناك مشروب يتكون من الخيار والبقدونس يساعد على خفض السعرات الحرارية وإنقاص الوزن في الجسم.

مشروب الخيار والبقدونس لإنقاص الوزن

الخيار والبقدونس يساهمان في علاج المعدة والأمعاء، إذ إنهما غنيان بكميات هائلة من الألياف الغذائية، التي تعمل على إنقاص الوزن، ووفقًا لما أوضحه الدكتور رامي رمزي، أخصائي التغذية العلاجية والسمنة والنحافة، خلال حديثه لـ«الوطن»، فإن السعرات الحرارية فيهما منخفضة، كما يعملان على علاج اضطرابات الجهاز الهضمي، لما يحتويان على فيتامينات هائلة للجسم.

فوائد مشروب الخيار والبقدونس

وأضاف أن مشروب الخيار والبقدونس، له فوائد عديدة إذ يعزز من المناعة لأنه غني بفيتامين C، وله العديد من الفوائد التالية:

ينظمان نسب السكر في الدم.

يقللان من نسبة الكوليسترول الضار في الجسم.

يحافظان على معدلات ضغط الدم.

يحميان الجلد من أشعة الشمس فوق البنفسجية الضارة.

يعملا على تنقية الجسم من السموم.

مفيدان لاضطرابات الجهاز الهضمي كالإمساك، وعسر الهضم.

يمنعان الغازات والانتفاخ.

يعززان وظيفة الجهاز التنفسي.

يحتويان على فيتامين ك، الذي يعمل على تحسين صحة العظام.

يعملان على الوقاية من أمراض القلب.

يحتويان على الألياف الغذائية التي تساعد على تحسين صحة الجهاز الهضمي.

يعملان على تحسين وظيفة الجهاز العصبي وتخفيف التوتر والقلق.

يعملان على تحسين صحة القلب وخفض ضغط الدم.

ينقيان الكليتين من السموم، لاحتواءهما على مضادات البكتيريا والأكسدة.

طريقة عمل عصير البقدونس بالخيار

بحسب موقع «هيلث لاين»، المتخصص في الشئون الصحية فإن طريقة عمل عصير البقدونس بالخيار، تتمثل في التالي:

المكونات

حزمة بقدونس.

خيار حسب الحاجة.

ليمونة.

ماء.

طريقة التحضير